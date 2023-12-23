Тен Хаг прокомментировал безголевую серию Расмуса Хойлунда в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал безголевую серию нападающего команды Расмуса Хойлунда в АПЛ.

«У него отличный настрой, и он очень хорошо действует в условиях стресса. Если ты можешь забить в Лиге чемпионов, то ты сможешь забить и в Премьер-лиге», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом за € 73,9 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.