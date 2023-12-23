Романо: Осимхен договорился с «Наполи» о продлении контракта до 2026 года

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен договорился с итальянским клубом о продлении контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, нигерийский форвард продлит соглашение с неаполитанским клубом до Рождества. Новый контракт будет действовать до 2026 года.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на шестой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил своё выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от «Фрозиноне» со счётом 0:4.