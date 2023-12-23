«Сокол» пополнился хавбеком «Акрона»

Полузащитник Владимир Азаров перешёл из «Акрона» в «Сокол», сообщает официальный сайт саратовского клуба. В текущем сезоне он провёл за тольяттинцев 15 матчей и забил два гола.

Контракт «Сокола» с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона, но может быть продлён на год.

До этого Азаров играл за тольяттинскую «Академию», «Сибирь», «Сибирь-2» и ереванский «Ноа». В составе последнего он в 2020 году выиграл Кубок Армении, забив в финале два мяча в ворота «Арарата». Также за «Ноа» он участвовал в одном матче квалификации Лиги Европы с казахстанским «Кайратом».

«Сокол» занимает 16-е место в Первой лиге с 20 очками. По итогам сезона из турнира вылетят клубы, занявшие 16-18-е места. «Акрон» идёт третьим с 35 очками, отставая от лидера на два очка.