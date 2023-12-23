Пиоли прокомментировал ничейный исход матча между «Миланом» и «Салернитаной»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный исход матча с «Салернитаной» (2:2).

«Мы совершаем небольшие ошибки, которые дорого обходятся и плохо сказываются на уверенности. Единственный положительный момент – реакция игроков. Мы показали характер, желание бороться за победу до последнего. Если учесть все голевые моменты, которые у нас были, мы могли забивать четыре или пять раз. К сожалению, по ходу матча мы позволили «Салернитане» поверить в себя и перевернуть игру. Мы не должны позволять себе подобного, если хотим быть великой командой», – приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 17 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).