Тренер «Салернитаны» Филиппо Индзаги прокомментировал упущенную победу в матче с «Миланом»

Главный тренер «Салернитаны» Филиппо Индзаги прокомментировал ничейный исход матча с «Миланом» (2:2).

«Если у вас остаются сожаления после ничейного матча с «Миланом», то этим всё сказано. Это разочарование. Мы играли на равных против топ-команды, как и ранее с «Аталантой». У нас был правильный настрой, мы заслужили победу. В сегодняшнем матче «Салернитана» имела шансы снять все вопросы заранее, но не сделала этого – именно в этом аспекте нам нужно прибавлять», – приводит слова Индзаги Football Italia.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 17 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).