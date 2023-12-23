Митрофанов: на ФИФА давят с целью исключить РФС из её состава

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал позицию ФИФА в вопросе с отстранением всех российских клубов и сборных от международных соревнований под эгидой организации.

«На что ориентируется ФИФА с бессрочным баном России? Скажем так — ФИФА ориентируется на отсутствие давления на организацию. Наверное, так можно сформулировать ответ на ваш вопрос. Там прекрасно понимают, что в текущей ситуации на организацию давят, в том числе и с целью исключить РФС из членов ФИФА, но этому давлению готовы противостоять. Если мы по более сложному вопросу начнем совершать действия, то на них надавят так, что они могут принять и другие решения», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение о бессрочном отстранении всех клубных и сборных команд из России от международных турниров под своей эгидой. 20 декабря на заседании Исполкома РФС было принято решение не выходить из УЕФА с целью дальнейшего перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), в качестве мотивировки такого решения президент РФС Александр Дюков назвал в том числе позицию ФИФА.