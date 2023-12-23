Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (3:1).

На 73-й минуте Криштиану реализовал пенальти. До этого он сделал результативный пас Марсело Брозовичу.

Португалец забил свой 51-й гол в 2023 году. Больше имеет только форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн (52), ранее выступавший за «Тоттенхэм». 51 гол также в активе имеет нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Усик встретился с Криштиану Роналду