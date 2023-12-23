Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Динамо» Лесовой может перейти зимой в клуб из Израиля

Вингер «Динамо» Лесовой может перейти зимой в клуб из Израиля
Аудио-версия:
Комментарии

«Маккаби» из Хайфы проявляет трансферный интерес в отношении 25-летнего вингера московского «Динамо» Даниила Лесового, сообщает израильский портал Sports Channel. По данным источника, стороны уже ведут переговоры и переход может состояться в ближайшее трансферное окно.

Сообщается также, что на Лесового претендует и другой клуб из Израиля — «Маккаби» из Тель-Авива.

В текущем сезоне на счету Лесового 13 матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас. Контракт Даниила с «Динамо» действует до конца июня 2025 года, футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость игрока в 1,8 млн евро. В восьми сыгранных матчах РПЛ текущего сезона Лесовой суммарно провёл на поле 83 минуты.

Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года

Материалы по теме
Бителло рассказал, есть ли в «Динамо» конфликты между русскими и латиноамериканцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android