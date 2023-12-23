Вингер «Динамо» Лесовой может перейти зимой в клуб из Израиля

«Маккаби» из Хайфы проявляет трансферный интерес в отношении 25-летнего вингера московского «Динамо» Даниила Лесового, сообщает израильский портал Sports Channel. По данным источника, стороны уже ведут переговоры и переход может состояться в ближайшее трансферное окно.

Сообщается также, что на Лесового претендует и другой клуб из Израиля — «Маккаби» из Тель-Авива.

В текущем сезоне на счету Лесового 13 матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас. Контракт Даниила с «Динамо» действует до конца июня 2025 года, футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость игрока в 1,8 млн евро. В восьми сыгранных матчах РПЛ текущего сезона Лесовой суммарно провёл на поле 83 минуты.

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