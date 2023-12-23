У «Реала» — лучший старт в Ла Лиге за последние 12 лет

Вчера завершилась встреча 18-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. «Реал» обыграл «Алавес» со счётом 1:0. После результата данного матча мадридский «Реал» поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 45 очков в 18 проведённых матчах.

Это лучший старт мадридского клуба в Ла Лиге с сезона-2011/2012, когда было набрано 46 очков после 18 игр, сообщает Madrid Xtra.

Напомним, «сливочные» обошли «Жирону», которая потеряла очки в матче с «Бетисом» (1:1) и тоже имеет в своём активе 45 очков после 18 матчей, но уступает по дополнительным показателям.

В 1/8 Лиги чемпионов мадридский клуб встретится с «Лейпцигом».

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