Украинский «Шахтёр» опубликовал заявление по ситуации с Суперлигой

«Шахтёр» прокомментировал решение Суда Европейского Союза, который постановил, что УЕФА и ФИФА действовали против законодательства о конкуренции, заблокировав создание Суперлиги в 2021 году.

«Шахтёр» принимает во внимание решение Европейского Суда по делу ЕСЛ, которое никак не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги.

Как клуб, мы на 100% стремимся работать через Ассоциацию европейских клубов (ECA) вместе с другими европейскими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно добиться только благодаря тесному партнёрству ECA с УЕФА», — говорится в заявлении украинского клуба.

Напомним, в минувший четверг, 21 декабря, Суд Европейского союза вынес решение, в соответствии с которым УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать свою монополию на организацию других футбольных турниров.

Разрушитель ЛЧ? Официальная презентация Суперлиги в футболе