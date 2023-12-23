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«Новый образ». «Интер Майами» показал обновлённую причёску Лионеля Месси

«Новый образ». «Интер Майами» показал обновлённую причёску Лионеля Месси
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Американский «Интер Майами» показал новую причёску своего нападающего и капитана Лионеля Месси. Фото опубликовано в социальной сети клуба.

Фото: Соц. сети «Интер Майами»

Ранее Лионель Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине. В нынешнем году Месси вместе с французским «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, также футболист принёс первый трофей клубу «Интер Майами» (Кубок лиг), и в октябре Лео стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он выиграл данную награду в восьмой раз в своей карьере. Также нападающий был признан лучшим игроком года по версии Goal в седьмой раз.

Месси перебрался в «Интер Майами» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Ранее аргентинец выступал за каталонскую «Барселону». На данный момент одному из лучших игрок в истории футбола 36 лет.

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