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«Летний режим включён». Жена Месси выложила фото в купальнике на фоне супруга

«Летний режим включён». Жена Месси выложила фото в купальнике на фоне супруга
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Антонелла Рокуццо, являющаяся женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, выложила у себя в социальных сетях их совместную фотографию с отдыха, на которой видно, что аргентинец находится на небольшом футбольном поле, а его супруга позирует в купальнике.

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ». В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Минувшей осенью Месси был признан лучшим футболистом года по версии France Football. Недафно аргентинец был удостоен очередной награды «Золотой мяч».

Жена Месси показала, как аргентинец занимается в зале

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