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«Никто не может унижать мой клуб». Мело — о стычке с Уолкером после финала клубного ЧМ

«Никто не может унижать мой клуб». Мело — о стычке с Уолкером после финала клубного ЧМ
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Защитник «Флуминенсе» Фелипе Мело раскрыл подробности конфликта, возникшего между ним и футболистом «Манчестер Сити» Кайлом Уолкером после финального матча клубного чемпионата мира, в котором «горожане» разгромили бразильский клуб со счётом 4:0.

«Когда игра закончилась, Грилиш пошёл за Мартинелли (полузащитник «Флуминенсе». — Прим. «Чемпионата»). Он выбрал для разборок маленького парня. Я оттолкнул его, а затем Уолкер толкнул меня. Я просто защищал товарища по команде.

Кроме того, я отстаивал честь своего клуба. Это то, что я буду делать всегда. Никто не будет относиться неуважительно к моему клубу или к моим партнёрам по команде. Никто не может приехать и унизить моих друзей и клуб», — приводит слова Мело журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    

Напомним, в прошедшей игре Уолкер провёл на поле все 90 минут, а вышедший в стартовом составе Мело был заменён на 60-й минуте.

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