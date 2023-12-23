«Никто не может унижать мой клуб». Мело — о стычке с Уолкером после финала клубного ЧМ

Защитник «Флуминенсе» Фелипе Мело раскрыл подробности конфликта, возникшего между ним и футболистом «Манчестер Сити» Кайлом Уолкером после финального матча клубного чемпионата мира, в котором «горожане» разгромили бразильский клуб со счётом 4:0.

«Когда игра закончилась, Грилиш пошёл за Мартинелли (полузащитник «Флуминенсе». — Прим. «Чемпионата»). Он выбрал для разборок маленького парня. Я оттолкнул его, а затем Уолкер толкнул меня. Я просто защищал товарища по команде.

Кроме того, я отстаивал честь своего клуба. Это то, что я буду делать всегда. Никто не будет относиться неуважительно к моему клубу или к моим партнёрам по команде. Никто не может приехать и унизить моих друзей и клуб», — приводит слова Мело журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошедшей игре Уолкер провёл на поле все 90 минут, а вышедший в стартовом составе Мело был заменён на 60-й минуте.