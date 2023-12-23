Максим Митрофанов: даже сотрудники РФС имеют проблемы с визами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос относительно возможного участия сборной России в отборочном этапе чемпионата мира-2026.

«Предчувствия относительно участия сборной России в отборе ЧМ-2026? Есть другой вопрос. Какова вероятность того, что нам — делегации сборной — дадут визу? Думаю, невысокая вероятность. Даже если ФИФА примет решение о нашем допуске. Мы сталкиваемся в настоящий момент с тем, что даже сотрудники РФС, которые едут на определенные мероприятия, имеют проблемы с визами.

Мы проговариваем с коллегами из УЕФА этот вопрос — сборную до 17 лет допустят, но дальше возникнет вопрос: не только с бойкотами, но и с нашим приездом на место встречи. Вопрос не в логистике, а в том, кто выдаст такому количеству футболистов визы", — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в октябре 2023 года УЕФА допустил юношеские сборные России U17 к международным турнирам под своей эгидой. Позже организация отменила это решение из-за угроз других национальных федераций бойкотировать игры с россиянами.