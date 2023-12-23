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Навас останется в «ПСЖ», несмотря на недовольство игроком количеством игрового времени

Навас останется в «ПСЖ», несмотря на недовольство игроком количеством игрового времени
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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас принял решение продолжить карьеру в парижском клубе, несмотря на то, что ранее 37-летний футболист жаловался на отсутствие игровой практики. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, с наибольшей вероятностью костариканский вратарь до конца отработает свой контракт, заканчивающийся грядущим летом, а затем покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.

Напомним, в середине октября нынешнего года Навас получил серьёзную травму поясничного позвонка, после которой до сих пор продолжает процесс восстановления. Однако ещё до получения этого повреждения Навас не провёл на поле ни минуты в составе парижского клуба, поскольку проиграл конкуренцию за место первого номера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

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