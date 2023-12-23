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Родри сможет сыграть с «Эвертоном», несмотря на травму, полученную в финале клубного ЧМ

Родри сможет сыграть с «Эвертоном», несмотря на травму, полученную в финале клубного ЧМ
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, заменённый из-за травмы в финале клубного чемпионата мира, сможет принять участие в грядущем матче английской Премьер-лиги, в котором «горожане» встретятся с «Эвертоном» (27 декабря). Об этом сообщает журналист Sky Sports Кавех Солхекол в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после финального матча Родри сказал, что подкат, сделанный под него футболистом соперника, был одним из самых неприятных в его карьере. Футболист был близок к тому, чтобы заплакать из-за полученной боли, однако затем заверил, что с ним всё в порядке. Также подчёркивается, что испанец не хромал в тот момент, когда покидал стадион.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    

Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» разгромил бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.

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