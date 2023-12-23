Родри сможет сыграть с «Эвертоном», несмотря на травму, полученную в финале клубного ЧМ

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, заменённый из-за травмы в финале клубного чемпионата мира, сможет принять участие в грядущем матче английской Премьер-лиги, в котором «горожане» встретятся с «Эвертоном» (27 декабря). Об этом сообщает журналист Sky Sports Кавех Солхекол в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после финального матча Родри сказал, что подкат, сделанный под него футболистом соперника, был одним из самых неприятных в его карьере. Футболист был близок к тому, чтобы заплакать из-за полученной боли, однако затем заверил, что с ним всё в порядке. Также подчёркивается, что испанец не хромал в тот момент, когда покидал стадион.

Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» разгромил бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.