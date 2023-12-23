Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов после финала клубного ЧМ

Вчера, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Команда Хосепа Гвардиолы одержала разгромную победу со счётом 4:0 и выиграла трофей. После матча вингер «горожан» Джек Грилиш не сумел ответить на вопросы журналистов из-за охраны в лице партнёров по команде Эрлинга Холанда, Бернарду Силвы и Рубена Диаша.

Напомним, норвежский нападающий не принимал участия в игре из-за травмы. Грилиш, Силва и Диаш отыграли весь матч.

Среди футболистов «Манчестер Сити» дубль оформил аргентинский форвард Хулиан Альварес, также забитый мяч на счету англичанина Фила Фоден. Помимо этого, защитник «Флуминенсе» Нино забил мяч в собственные ворота.