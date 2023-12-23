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Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов после финала клубного ЧМ

Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов после финала клубного ЧМ
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Вчера, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Команда Хосепа Гвардиолы одержала разгромную победу со счётом 4:0 и выиграла трофей. После матча вингер «горожан» Джек Грилиш не сумел ответить на вопросы журналистов из-за охраны в лице партнёров по команде Эрлинга Холанда, Бернарду Силвы и Рубена Диаша.

Напомним, норвежский нападающий не принимал участия в игре из-за травмы. Грилиш, Силва и Диаш отыграли весь матч.

Среди футболистов «Манчестер Сити» дубль оформил аргентинский форвард Хулиан Альварес, также забитый мяч на счету англичанина Фила Фоден. Помимо этого, защитник «Флуминенсе» Нино забил мяч в собственные ворота.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    
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