Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Астон Виллы» Макгинн: мы разочарованы тем, что не смогли выйти на первое место

Игрок «Астон Виллы» Макгинн: мы разочарованы тем, что не смогли выйти на первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
22 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Арчер – 87'     1:1 Дзаньоло – 90+7'    

«Мы были не в лучшей форме, это точно. «Шеффилд Юнайтед» лучше справлялся со своим планом, чем мы. Мы создали недостаточно моментов, и, безусловно, нам нужно исправиться, если команды снова будут так играть против нас.

Да, мы разочарованы тем, что не смогли выйти на первое место, но нам нужно взглянуть на это в перспективе. Мы великолепно выступали дома, и в какой-то момент это должно было закончиться. То, что это воспринимается как поражение, свидетельствует о смене менталитета. Мы хотели победить, даже в концовке оказывали давление.

Отменённый гол? Думаю, это немного жестоко. Вратари защищены, и я не уверен, каковы правила на разных этапах игры. Это работа судей. Бывает что-то в твою пользу, а бывает против. В последний раз, когда мы играли здесь с «Шеффилд Юнайтед», вратарь вынес мяч за линию», — приводит слова Макгинна ВВС.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Каждый матч выиграть очень сложно». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Шеффилдом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android