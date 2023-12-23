Игрок «Астон Виллы» Макгинн: мы разочарованы тем, что не смогли выйти на первое место

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

«Мы были не в лучшей форме, это точно. «Шеффилд Юнайтед» лучше справлялся со своим планом, чем мы. Мы создали недостаточно моментов, и, безусловно, нам нужно исправиться, если команды снова будут так играть против нас.

Да, мы разочарованы тем, что не смогли выйти на первое место, но нам нужно взглянуть на это в перспективе. Мы великолепно выступали дома, и в какой-то момент это должно было закончиться. То, что это воспринимается как поражение, свидетельствует о смене менталитета. Мы хотели победить, даже в концовке оказывали давление.

Отменённый гол? Думаю, это немного жестоко. Вратари защищены, и я не уверен, каковы правила на разных этапах игры. Это работа судей. Бывает что-то в твою пользу, а бывает против. В последний раз, когда мы играли здесь с «Шеффилд Юнайтед», вратарь вынес мяч за линию», — приводит слова Макгинна ВВС.