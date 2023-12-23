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«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30
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В матче 17-го тура английской Премьер-Лиги встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу — 1:0. Во втором круге «Вест Хэм Юнайтед» дома обыграл своего соперника с тем же счётом.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Арсенал» (39).

Турнирная таблица АПЛ
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