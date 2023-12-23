Полузащитник Константин Марадишвили перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из московского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба нижегородской команды.

Отмечается, что арендное соглашение между клубами рассчитано на срок до завершения текущего сезона.

«За нашу команду Марадишвили будет играть под пятым номером. Пожелаем Константину успешных выступлений на нижегородской земле!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями в этом турнире футболист не отметился. До «Локомотива» Марадишвили выступал за ЦСКА.