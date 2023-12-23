«Я не его агент». Президент Франции Макрон — о будущем Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на фоне слухов о его уходе из клуба в конце этого сезона.

«Килиан Мбаппе — великий футболист. Его будущее? Я не его агент. Он потрясающий спортсмен. Килиан принял на себя роль капитана в сборной. В 2024 году мы примем участие в Евро, который, я надеюсь, выиграем. Мбаппе будет в центре внимания, как и его молодой коллега Заим-Эмери. Если называть спортсмена года, то Килиан мог быть лучшим спортсменом и прошлого, и позапрошлого года», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным вариантом является переход Мбаппе в мадридский «Реал». По имеющимся на текущий момент сведениям «сливочные» уведомили французского нападающего о том, что не позднее первой половины января 2024 года он должен сообщить, присоединится ли к «Королевскому клубу» по окончании сезона.