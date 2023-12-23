Тренер «ПСЖ» Энрике: у меня идеальные отношения с Мбаппе, мы оба любим посмеяться

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о взаимоотношениях с нападающим французского клуба Килианом Мбаппе.

«Как и всегда до этого, у нас с Мбаппе идеальные отношения. Я не знаю, почему вы продолжаете задавать мне этот вопрос, ведь я очень близок с большинством своих игроков. И мы всегда были очень близки с Килианом. Он всегда шутит и смеётся. Я тоже люблю посмеяться. Также у нас хорошие отношения с другими футболистами», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отношения между Энрике и Мбаппе являются крайне напряжёнными из-за того, что футболисту не нравится позиция, на которой его использует испанский наставник. Также утверждалось, что 25-летнему французу не понравилось, что Энрике дал команде установку снизить темп в концовке минувшего матча группового этапа с дортмундской «Боруссией» (1:1), от которого зависел выход парижан в плей-офф Лиги чемпионов.