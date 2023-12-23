В «Пари НН» прокомментировали переход Марадишвили из «Локомотива» на правах аренды

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника Константина Марадишвили на правах аренды из московского «Локомотива».

«Пари НН» — первый клуб, который сделал подписание этой зимой ещё до открытия трансферного окна. Это было неслучайно, потому что первую часть сезона мы активно изучали не только соперников, но и себя: анализировали свои слабые зоны, [то,] чем пользуются наши соперники, определили проблемные зоны, составили шорт-лист. Костя Марадишвили был номером один в нём, поэтому мы сделали предложение партнёрам из «Локомотива», а они с ним согласились.

В этой ситуации выиграли все: и болельщики, которые получат более качественный и зрелищный футбол, и Константин, который хотел получать игровую практику — он очень сильный и опытный игрок, и «Локомотив», который пошёл навстречу, чтобы футболист развивался, и, конечно, «Пари НН», получивший значительное усиление в лице Кости. Участие Сулейманова в переходе Марадишвили? Нет, Тимур в этой сделке не участвовал», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.