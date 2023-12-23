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Экс-игрок сборной Франции Пети: Суперлига — это массовое уничтожение футбола

Экс-игрок сборной Франции Пети: Суперлига — это массовое уничтожение футбола
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Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети критически высказался относительно возможности создания Европейской Суперлиги в ближайшем будущем.

«Они уже убили часть футбола. Идёт его массовое уничтожение. Говорю вам: если Суперлига, состоящая из 64 клубов, запустится, то я перестану иметь какую-либо связь с футболом. Я уже давно не чувствую себя комфортно в мире футбола, но если в конечном итоге дело пойдёт в подобном направлении, то для меня всё будет кончено. Я завершу свою футбольную деятельность», — приводит слова Пети RMC Sport.

Напомним, легитимная возможность создания Суперлиги возникла после того, как в минувшую среду, 21 декабря, Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не вправе устанавливать монополию на проведение других турниров.

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