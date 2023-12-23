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Игрок «Флуминенсе» Мело: во время матча Грилиш кричал «Оле». Это непозволительно

Игрок «Флуминенсе» Мело: во время матча Грилиш кричал «Оле». Это непозволительно
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Защитник «Флуминенсе» Фелипе Мело рассказал, что ему не понравилось в поведении крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша во время минувшего матча финала клубного чемпионата мира, в котором «горожане» разгромили бразильский клуб со счётом 4:0.

«Во время матча Грилиш проявил неуважение к команде «Флуминенсе», а я никогда не допущу подобного в отношении своего клуба. Во время игры он кричал «Оле». Это можно делать болельщикам, они могут кричать подобное, но спортсмен не может проявлять неуважение на поле», — приводит слова Мело City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после матча Мело вступил в конфликт с защитником английского клуба Кайлом Уолкером. Как позже объяснил сам 40-летний футболист, стычка произошла из-за того, что игрок «Манчестер Сити» начал толкать Мартинелли, являющегося одноклубником Мело.

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