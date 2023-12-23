Источник: «Локо» будет покрывать 60 % зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН»

Стали известны условия арендного соглашения по переходу полузащитника Константина Марадишвили из московского «Локомотива» в «Пари Нижний Новгород». Сделка не предусматривает условия выкупа прав на игрока. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По информации источника, московский клуб будет покрывать 60 % зарплаты футболиста.

Напомним, арендное соглашение между «Локомотивом» и «Пари Нижний Новгород» рассчитано до завершения нынешнего сезона. В нижегородском клубе Марадишвили будет выступать под пятым игровым номером.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.