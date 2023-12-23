Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ подколола Матвея Сафонова за фото из отпуска

РПЛ подколола Матвея Сафонова за фото из отпуска
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-лиги отреагировала на фотографию, которую опубликовал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов из зимнего отпуска.

«Мы просто надеемся, что ни один далматин не пострадал» — написано в официальном телеграм-канале лиги.

Матвей Сафонов — воспитанник футбольного клуба «Краснодар». За первую команду российский голкипер выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока — € 18 млн.

По итогам прошедшей части сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 38 очков по итогам 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android