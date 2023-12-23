РПЛ подколола Матвея Сафонова за фото из отпуска

Пресс-служба Российской Премьер-лиги отреагировала на фотографию, которую опубликовал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов из зимнего отпуска.

«Мы просто надеемся, что ни один далматин не пострадал» — написано в официальном телеграм-канале лиги.

Матвей Сафонов — воспитанник футбольного клуба «Краснодар». За первую команду российский голкипер выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока — € 18 млн.

По итогам прошедшей части сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 38 очков по итогам 18 проведённых матчей.