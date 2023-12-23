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«Атлетико» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

«Атлетико» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15
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Сегодня, 23 декабря, состоится перенесённый матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас. Игра начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 4-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 35 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Ла Лиге «Севилья» заработала 16 очков и расположилась на 16-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Атлетико» обыграл «Севилью» со счётом 2:0. Во втором круге подопечные Симеоне разгромили андалусийский клуб со счётом 6:1.

Напомним, игра должна была состояться в сентябре, но была перенесена из-за сильного шторма.

Турнирная таблица чемпионата Испании
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