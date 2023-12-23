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Рашфорд — в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»

В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Ареола, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон, Альварес, Уорд-Праус, Соучек, Пакета, Кудус, Боуэн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Камбвал, Шоу, Майну, Мактоминей, Фернандеш, Хойлунд, Гарначо, Антони.

Нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд остался в запасе.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Арсенал» (39).