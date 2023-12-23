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Тен Хаг недоволен Амрабатом и не хочет, чтобы «Юнайтед» выкупал игрока у «Фиорентины»

Тен Хаг недоволен Амрабатом и не хочет, чтобы «Юнайтед» выкупал игрока у «Фиорентины»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не удовлетворён уровнем игры, который демонстрирует полузащитник «красных дьяволов» Софьян Амрабат, взятый в аренду у «Фиорентины» в минувшем сентябре. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, поскольку нидерландский специалист выражает недовольство уровнем игры Амрабата, руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к тому, что оно не воспользуется опцией выкупа 27-летнего футболиста грядущим летом, когда закончится его арендное соглашение.

В нынешнем сезоне марокканский игрок принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Амрабата составляет € 28 млн.

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