Шигаев: Зорин поедет на первый сбор с основой, а дальше «Спартак» будет принимать решение

Генеральный директор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, который представляет интересы 19-летнего полузащитника московского «Спартака» Даниила Зорина, ответил на вопросы о футболисте.

«Хочет ли минское «Динамо» продлить аренду Зорина? Не разговаривали по этому вопросу. Но Даниил возвращается в «Спартак». Я так понимаю, что он поедет на первый сбор с основой. Дальше «Спартак» будет принимать решение.

В минском «Динамо» остались довольны Даниилом? Мне кажется, что глупо спрашивать об этом. Человек забивал четыре гола в четырёх играх. Разумеется, в Минске довольны футболистом, который помог выиграть чемпионат после такого большого промежутка», — приводит слова Шигаева «РБ Спорт».

Напомним, 26 ноября минское «Динамо» выиграло чемпионат Беларуси. В нынешнем сезоне Даниил Зорин сыграл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате, где отметился семью голами и двумя результативными передачами.