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В обороне «МЮ» в матче с «Вест Хэмом» дебютирует 19-летний Камбвал

19-летний французский защитник Вилли Камбвал дебютирует в составе «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Камбвал попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:0), но на поле выйдет впервые, и сразу с первых минут.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Ареола, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон, Альварес, Уорд-Праус, Соучек, Пакета, Кудус, Боуэн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Камбвал, Шоу, Майну, Мактоминей, Фернандеш, Хойлунд, Гарначо, Антони.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Арсенал» (39).