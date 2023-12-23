«Мечта Жоау была разбита». Друг Пальиньи — о сорвавшемся переходе игрока в «Баварию»

Фернанду Мейра, являющийся другом и бывшим агентом полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, рассказал о том, что португальский футболист по-прежнему мечтает выступать за «Баварию», несмотря на то, что его переход в мюнхенский клуб сорвался минувшим летом.

«Грустно, что такой прекрасный игрок, который играет в стартовом составе сборной Португалии, ухватившись за свой шанс перейти в «Баварию», не смог этого сделать. Он уже был в Мюнхене для того, чтобы подписать контракт, но тут мечта Пальиньи резко разбилась. Мне было очень жаль этого парня.

Жоау по-прежнему мечтает выступать за «Баварию». Я уверен, что в январе мюнхенцы снова будут охотиться за ним. Он идеально подходит этому клубу», — приводит слова Мейры Sport1.de.

Напомним, минувшим летом 28-летний футболист успел пройти два медицинских обследования в «Баварии», сохраняя уверенность, что в скором времени он присоединится к мюнхенской команде, однако, как сообщали СМИ, клубы не смогли договориться о деталях этого перехода.