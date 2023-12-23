Агент Сперцяна прокомментировал слухи о переговорах с «Интером»

Рафаэла Пимента, агент армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, отреагировала на информацию о проведении переговоров с миланским «Интером» по поводу трансфера футболиста.

«Переговоры с «Интером» по Сперцяну? Это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи», — приводит слова Пименты «РБ Спорт».

Также сообщалось об интересе туринского «Ювентуса» к футболисту.

Напомним, 23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 18 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

По итогам прошедшей части сезона команда Владимира Ивича находится на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков.