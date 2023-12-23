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В «Реале» отреагировали на новость об интересе к Ренану из «Зенита»

В «Реале» отреагировали на новость об интересе к Ренану из «Зенита»
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В пресс-службе мадридского «Реала» ответили на вопрос об интересе испанского клуба к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Роберту Ренану.

«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», — сообщили в пресс-службе «Реала» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность аренды бразильского защитника с последующим правом выкупа.

Напомним, 20-летний Роберт Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл четыре матча. Также на счету бразильца три игры в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.

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