Тренер «Реала» Анчелотти с воодушевлением смотрит на возможное возвращение Варана в клуб

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти положительно оценивает возможность перехода защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана в стан «сливочных», за которых он ранее выступал на протяжении десяти лет. Об этом сообщает AS.

По информации источника, итальянского специалиста не настораживает высокая травматичность 30-летнего игрока, поскольку он уже доказал своей высокий уровень профессионализма. Кроме того, Анчелотти отмечает, что Варан быстро адаптируется в мадридском клубе, поскольку много лет играл за него.

Напомним, под руководством Анчелотти французский защитник провёл 69 матчей.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» активизировал интерес к Варану в связи с серьёзными травмами основных центральных защитников клуба — Давида Алабы и Эдера Милитао.

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