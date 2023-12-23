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«Мы были бы довольны очком перед игрой». Тренер «Шеффилда» — о матче с «Астон Виллой»

«Мы были бы довольны очком перед игрой». Тренер «Шеффилда» — о матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:1).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
22 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Арчер – 87'     1:1 Дзаньоло – 90+7'    

«Будучи жадным, а также из-за того, как они забили, я бы хотел получить три очка. Но мы определённо были бы довольны очком перед игрой.

На самом деле они не раскрыли нас, мы потеряли контроль в атаке и позволили парню забежать в штрафную. Мы разочарованы тем, как был забит гол, потому что были так близки к победе, пришлось приложить столько усилий…

Мы довольны результатом. Мы не можем играть на равных с такими командами. Мы хорошо поработали на тренировках. Сегодня было около тысячи вызовов VAR. Бились, боролись и выигрывали со счётом 1:0. Чувствовалось, что это будет наш вечер. У нас сплочённый состав, и они хотят отдать всё футбольному клубу. Мы изменили схему, попытались сделать её сложной и неудобной, что было необходимо», — приводит слова Уайлдера ВВС.

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