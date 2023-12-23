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«Чувствую себя самозванцем». Слуцкий — о победе на премии комментаторов

«Чувствую себя самозванцем». Слуцкий — о победе на премии комментаторов
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Российский тренер Леонид Слуцкий поделился эмоциями от вручения ему и комментатору Роману Гутцайту премии «Голос спорта» в номинации «Лучший репортаж».

«Чувствую себя самозванцем на этом прекрасном празднике жизни. У нас огромное количество великолепных комментаторов, которые стремятся к этому призу, мечтают о нём, для которых это является квинтэссенцией их работы и признания.

Я привык добиваться наград в несколько иных областях. В любом случае, огромное спасибо», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

Поводом для награды стал репортаж с матча испанской Примеры «Реал» — «Барселона» на Okko, когда в Испании была организована студия. Комментируемая Слуцким и Гутцайтом встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

Напомним, сегодня, 23 декабря, проходит церемония вручения V Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

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