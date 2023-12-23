В ближайшие часы руководство «Милана» может уволить Пиоли — журналист Даниэле Лонго

Руководство «Милана» пришло в ярость из-за ничейного результата команды в матче 17-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:2) и в ближайшие часы примет решение о целесообразности нахождения Стефано Пиоли на посту главного тренера «россонери». Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 туров итальянской Серии А подопечные Пиоли набрали 33 очка и на текущий момент занимают третье место. «Россонери» отстают от первого места, которое занимает «Интер», на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

Напомним, Пиоли возглавил миланскую команду в октябре 2019 года. В сезоне-2021/2022 «Милан» выиграл титул чемпионов Италии.