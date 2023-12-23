«Ювентус» одержал победу в выездном матче с «Фрозиноне»

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Кенан Йилдиз с передачи Филипа Костича. На 51-й минуте форвард Хайме Баэс забил ответный мяч «Фрозиноне». Ему ассистировал Иларио Монтеризи. Победный гол «Ювентуса» на счету нападающего Душана Влаховича. Он отличился с передачи Уэстона Маккенни на 81-й минуте.
«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 17 матчей. «Фрозиноне» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).
- 23 декабря 2023
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