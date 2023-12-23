Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» одержал победу в выездном матче с «Фрозиноне»

«Ювентус» одержал победу в выездном матче с «Фрозиноне»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Кенан Йилдиз с передачи Филипа Костича. На 51-й минуте форвард Хайме Баэс забил ответный мяч «Фрозиноне». Ему ассистировал Иларио Монтеризи. Победный гол «Ювентуса» на счету нападающего Душана Влаховича. Он отличился с передачи Уэстона Маккенни на 81-й минуте.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 17 матчей. «Фрозиноне» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 14:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Йилдиз – 12'     1:1 Баэс – 51'     1:2 Влахович – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android