Игрок «Атлетико» Облак: наша цель не третье место в Ла Лиге, а победа в ней

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак не разделяет мнение людей, считающих, что «матрасники» не претендуют на победу в нынешнем сезоне испанской Примеры.

«Ходят разговоры о том, что для нас будет достаточным стать хотя бы третьими в чемпионате и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако наша настоящая цель всегда одна и та же — титулы. Каждый игрок и тренер хочет быть номером один», — приводит слова Облака Marca.

Напомним, после 17 туров чемпионата Испании подопечные Симеоне набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место. Возглавляет турнирную таблицу мадридский «Реал», который после 18 матчей в Ла Лиге заработал 45 очков.

Сегодня, 23 декабря, в отложенном матче 4-го тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Севильей». Матч начнётся в 18:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.