Стали известны имена самых жёстких игроков 2000-х по версии FourFourTwo
Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг самых жёстких футболистов 2000-х годов. Этот список возглавил нидерландский полузащитник Найджел де Йонг, второе место досталось испанцу Хави Наварро. Топ-3 замкнул защитник Пабло Альфаро, который играл вместе с Наварро в «Севилье».
Топ-10 самых жёстких футболистов 2000-х годов:
- Найджел де Йонг (полузащитник).
- Хави Наварро (полузащитник).
- Пабло Альфаро (защитник).
- Серхио Рамос (защитник).
- Томаш Ржепка (защитник).
- Алексис Руано (защитник).
- Неманья Видич (защитник).
- Златан Ибрагимович (нападающий).
- Дженнаро Гаттузо (полузащитник).
- Тони Адамс (защитник).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Представленный список состоит из имён 32 футболистов.
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