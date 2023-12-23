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Стали известны имена самых жёстких игроков 2000-х по версии FourFourTwo

Стали известны имена самых жёстких игроков 2000-х по версии FourFourTwo
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Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг самых жёстких футболистов 2000-х годов. Этот список возглавил нидерландский полузащитник Найджел де Йонг, второе место досталось испанцу Хави Наварро. Топ-3 замкнул защитник Пабло Альфаро, который играл вместе с Наварро в «Севилье».

Топ-10 самых жёстких футболистов 2000-х годов:

  1. Найджел де Йонг (полузащитник).
  2. Хави Наварро (полузащитник).
  3. Пабло Альфаро (защитник).
  4. Серхио Рамос (защитник).
  5. Томаш Ржепка (защитник).
  6. Алексис Руано (защитник).
  7. Неманья Видич (защитник).
  8. Златан Ибрагимович (нападающий).
  9. Дженнаро Гаттузо (полузащитник).
  10. Тони Адамс (защитник).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Представленный список состоит из имён 32 футболистов.

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