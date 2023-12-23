Многолетний вратарь мадридского «Атлетико» Облак высказался о своём будущем в клубе

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос, может ли он уйти из клуба в ближайшем будущем.

«Об этом очень сложно говорить, потому что каждый год контракт может быть продлён, и в конце концов ты никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Трудно предсказать, как долго ты отыграешь в одном клубе. Если бы это интервью состоялось в мой первый год в «Атлетико», я бы никогда не сказал, что проведу здесь 10 лет, поэтому, кто знает, что случится», — приводит слова Облака Marca.

Напомним, словенский футболист перешёл в мадридский клуб из «Бенфики» летом 2014 года. За этот период Облак принял участие в 415 матчах во всех турнирах, в 198 из которых он отстоял «на ноль». Действующее трудовое соглашение 30-летнего голкипера рассчитано до лета 2028 года.

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