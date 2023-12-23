«Ювентус» не проигрывает на протяжении 12 матчей

В субботу, 23 декабря, «Ювентус» на выезде оказался сильнее «Фрозиноне» в матче 17-го тура итальянской Серии А — 2:1. Таким образом, туринская команда не проигрывает на протяжении 12 матчей кряду.

В последний раз в официальном матче «Ювентус» уступал 23 сентября. Это произошло в игре чемпионата Италии с «Сассуоло» — 2:4. На протяжении последующих 12 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Милан» (1:0), «Верона» (1:0), «Фиорентина» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монца» (2:1), «Наполи» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1). Также подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт в субботу, 30 декабря. Команда Аллегри в родных стенах встретится с «Ромой» в рамках 18-го тура Серии А. Начало игры — в 22:45 мск.