«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кудус удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 72-й минуте, Джаррод Боуэн открыл счёт в матче, выведя «Вест Хэм» вперёд. Вскоре, на 78-й минуте, Мохаммед Кудус удвоил преимущество хозяев — 2:0.
«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Арсенал» (39).
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