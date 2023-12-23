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Игрок дортмундской «Боруссии» рассказал, какой штраф предусмотрен за лишний вес в команде

Игрок дортмундской «Боруссии» рассказал, какой штраф предусмотрен за лишний вес в команде
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Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье рассказал, какой штраф предусмотрен за лишний вес в команде.

«Нас взвешивали на последней тренировке, также мы пройдём процедуру взвешивания после перерыва. За каждые 100 граммов лишнего веса от определённого уровня футболиста будут штрафовать на € 1 тысячу», — приводит слова Мёнье RMC Sport.

Напомним, немецкая Бундеслига ушла на зимний перерыв, который продлится до 12 января.

На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкого чемпионата дортмундская «Боруссия» располагается на пятой строчке с 27 очками. Лидером является леверкузенский «Байер», который в своём активе имеет 42 очка. Главные преследователи – «Бавария» (38), «Штутгарт» (34) и «Ред Булл Лейпциг» (33).

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