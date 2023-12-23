Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и «Бавария» претендуют на Рафаэля Варана

«Реал» и «Бавария» претендуют на Рафаэля Варана
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает As.

По информации источника, французский игрок обороны несчастлив в «Юнайтед» и готов рассмотреть вариант с возвращением в «Реал». Мадридская команда проявляет заинтересованность в 30-летнем футболисте, так как из-за травм ещё долго не сыграют центральные защитники Эдер Милитао и Давид Алаба.

Отмечается, что на Варана также претендует «Бавария». Мюнхенцы готовы заплатить за переход защитника € 10-20 млн.

В текущем сезоне Варан провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти будет рад возвращению Варана. Напомним, французский защитник выступал за мадридцев под руководством итальянского специалиста с 2013 по 2015 год.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Анчелотти с воодушевлением смотрит на возможное возвращение Варана в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android