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«Интер» нацелен на подписание Серхи Роберто

«Интер» нацелен на подписание Серхи Роберто
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Защитник и экс-капитан «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Интер». Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, миланский клуб заинтересован в подписании 31-летнего футболиста на правах свободного агента. Боссы «Интера» предложат испанскому игроку контракт в начале января.

Отмечается, что сам Роберто на данный момент не заинтересован в подписании предварительного соглашения с каким-либо клубом. Защитник намерен ждать предложения от сине-гранатовых о продлении контракта вплоть до апреля-мая следующего года.

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Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе Серхи Роберто ещё в один «Интер» — из американской МЛС.

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