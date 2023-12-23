Гризманн приехал на матч с «Севильей» в футболке с Арагонесом, чей рекорд он может побить

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прибыл на перенесённый матч 4-го тура испанской Примеры с «Севильей» в футболке с бывшим игроком мадридцев Луисом Арагонесом.

Фото: Пресс-служба мадридского «Атлетико»

В матче 18-го тура с «Хетафе», который закончился со счётом 3:3, Антуан повторил рекорд Арагонеса, забив 173 гола за «Атлетико» во всех турнирах. Сегодня, 23 декабря, на стадионе «Цивитас Метрополитано» Гризманн может побить его рекорд и стать лучшим бомбардиром испанской команды.

32-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

На данный момент после 17 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский «Атлетико» располагается на пятом месте с 35 очками.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.