В АПЛ проходит первый в истории матч с женщиной-главным арбитром

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Бёрнли», который проходит в данный момент и счёт 0:0, впервые в истории главным арбитром является женщина, 40-летняя Ребекка Уэлч.

Напомним, в июле Футбольная ассоциация Англии (FA) изложила планы по набору на 50% больше судей из «исторически недопредставленных» слоёв населения к 2026 году. При этом FA намеревается за три года увеличить число судей-женщин на 1000 человек, а также увеличить процент судей из числа чернокожих или азиатов на всех уровнях футбола.

Уэлч уже вошла в историю, когда в ноябре стала первой женщиной, работавшей в АПЛ в качестве судьи. Она исполнила роль четвёртого арбитра в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» (1:0).